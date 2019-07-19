The Wednesday morning programs at the Harker Heights library have been drawing large crowds all summer, many of them in record numbers.

This Wednesday morning was no exception, as about 200 people came to see Terrence Taps and his “Amazing Tap Experience” Show, and that was only the first showing.

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