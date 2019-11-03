The Ellison Eagles finished their season 3-7 overall and 3-5 in District 12-6A play.
It was a disappointing result for a team that felt it had the talent to play in the postseason
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