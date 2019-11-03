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Ellison's Damashja Harris (3) runs for a long gain as Killeen's Imek Berkley (31) and Sirmon McLeod (86) close in for a tackle Friday at Leo Buckley Stadium.

 Andy Zavoina | Herald

The Ellison Eagles finished their season 3-7 overall and 3-5 in District 12-6A play. 

It was a disappointing result for a team that felt it had the talent to play in the postseason

254-501-7464 | hking@kdhnews.com

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