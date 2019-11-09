The unofficial Killeen ISD championship went to Shoemaker. But Harker Heights received a nice consolation prize.
The Knights are in the playoffs despite falling to Shoemaker 27-21 in overtime Friday night at Leo Buckley Stadium. Heights clinched the final District 12-6A playoff spot when Waco Midway routed Belton 49-0, eliminating the Tigers.
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