BELTON — A divide may be emerging among leaders here on how to fund future drainage projects.
More than $1.2 million in projects are planned for the next five years — and that figure does not include the cost of construction for some of the proposed improvements.
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