Monarch

Monarch Education founder Billy Brown looks at a lot off Old Florence Road in Killeen that is proposed for athletic use. The group's block grant request was not awarded money in the proposed draft to the city. The council will vote on a possible alternative at Aug. 6 special workshop. 

 Monique Brand | Herald

A city document given to the Herald reveals one Killeen city official is not in support of a nonprofit request for federal funding.

The interoffice memorandum, dated July 25, followed a decision made by the Killeen City Council to postpone a vote to finalize Community Development Advisory Committee’s fiscal year 2020 action plan to look at possible allocations of grant funding to Monarch Education, a youth organization.

Monique Brand - Killeen Daily Herald

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