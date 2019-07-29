A city document given to the Herald reveals one Killeen city official is not in support of a nonprofit request for federal funding.
The interoffice memorandum, dated July 25, followed a decision made by the Killeen City Council to postpone a vote to finalize Community Development Advisory Committee’s fiscal year 2020 action plan to look at possible allocations of grant funding to Monarch Education, a youth organization.
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Monique Brand - Killeen Daily Herald
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