BELTON — Bell County residents on Monday can voice their opinion on the county government’s proposed $107 million budget and 45-cent tax rate for 2020.
The Commissioners Court will hold two public hearings at 9 a.m. on the second floor of the Bell County Courthouse, 101 E. Central Ave. The first hearing will be on the 2020 budget and the other one will be the final hearing on the proposed tax rate.
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