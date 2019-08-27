The Killeen City Council received funding requests Tuesday from its “community partners,” or outside agencies, during a budget workshop.
The council heard briefings from Bell County Public Health District and Communications Center, Hill Country Transit District, and the National Mounted Warfare Foundation.
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Monique Brand - Killeen Daily Herald
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