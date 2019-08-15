The Greater Killeen Community Clinic — formerly the Greater Killeen Free Clinic — celebrated its 25th anniversary Thursday at Brick and Barrel in downtown Killeen.
Community and business leaders from Killeen gathered to celebrate the medical clinic’s milestone.
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