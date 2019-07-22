With a vote by the council on Tuesday, residents in the north and west Killeen area may see a change in posted speed limits.
Tonight the Killeen City Council will vote on an ordinance adjusting the maximum speed limit on certain sections of Texas highways 195 and 201, Featherline Road and East Trimmier Road.
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Monique Brand - Killeen Daily Herald
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