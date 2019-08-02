Proposed tax rates

With the coming of a new fiscal year, the Temple City Council voted Thursday to hold two public hearings on the possibility of raising taxes.

The new tax rate would be 67.27 cents per $100 of valuation, a 1.15 cent increase over last year’s tax rate of 66.12 cents.

smonaco@tdtnews.com

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