With the coming of a new fiscal year, the Temple City Council voted Thursday to hold two public hearings on the possibility of raising taxes.
The new tax rate would be 67.27 cents per $100 of valuation, a 1.15 cent increase over last year’s tax rate of 66.12 cents.
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